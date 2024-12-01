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Клубный ЧМ

Сегодня, 01:58

Определились все участники клубного ЧМ-2025

Сергей Разин
корреспондент
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«Ботафого» после победы в финале Кубка Либертадорес стал последним участником клубного чемпионата мира, который пройдет в 2025 году.

Также в клубном ЧМ-2025 примут участие «Челси», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Интер», «Боруссия», «Бавария», «Порту», «Бенфика», «Атлетико», «Реал», «Зальцбург», «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе», «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс», «Монтеррей», «Сиэтл», «Леон», «Пачука», «Интер Майами», «Аль-Хиляль», «Урава Рэдс», «Аль Айн», «Ульсан», «Аль Ахли», «Видад», «Сандаунз», «Тунис» и «Окленд Сити».

Клубный ЧМ-2025 пройдет в обновленном формате с 15 июня по 13 июля следующего года в США. В нем впервые примут участие 32 клуба.

ФК Атлетико
ФК Бавария
ФК Ботафого
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
ФК Челси
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