Родригес — об исключении «Леона» из клубного чемпионата мира: «Это большая несправедливость»

Полузащитник «Леона» Хамес Родригес назвал вопиющей несправедливостью решение ФИФА исключить его команду из клубного чемпионата мира 2025 года.

«Я думаю, что это большая несправедливость. Мы все так считаем. Команда, которая заменит нас, будет запятнана, футбол будет запятнан. Так много болельщиков запланировали поездку на турнир, как вы скажете им, что они не смогут это сделать? У меня много вопросов по всему происходящему. Это странно. Я думаю, что ФИФА должна взяться за ум. Футбол запятнан этим», — приводит Goal слова Родригеса.

«Леон» лишился права участия в клубном чемпионате мира, поскольку клуб принадлежит компании, которая также контролирует мексиканскую «Пачуку», уже участвующую в турнире. Информация о команде, которая заменит «Леон», будет обнародована позже.