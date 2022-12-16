Президент ФИФА Инфантино сообщил, когда пройдет клубный чемпионат мира в новом формате

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на пресс-конференции рассказал, когда пройдет клубный чемпионат мира в новом формате.

«Новый клубный чемпионат мира состоится в 2025 году, в нем примут участие 32 команды. Есть планы и на женский клубный чемпионат мира», — сказал Инфантино.

Действующим победителем клубного чемпионата мира является «Челси». В финальном матче синие обыграли «Палмейрас» (2:1).