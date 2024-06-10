«Реал» опроверг слова Анчелотти и объявил, что будет участвовать в клубном чемпионате мира

«Реал» объявил, что будет участвовать в клубном чемпионате мира

«Реал» отреагировал на заявление главного тренера команды Карло Анчелотти об отказе от участия в клубном чемпионате мира.

Ранее 65-летний специалист в интервью Il Giornale раскритиковал предстоящий турнир и заявил, что клуб «ответит отказом на это приглашение».

«Реал» сообщает, что его участие в новом клубном чемпионате мира, который ФИФА организует в сезоне-2024/25, ни разу не подвергалось сомнению. Таким образом, наш клуб, как и планировалось, с большим энтузиазмом будет участвовать в этом соревновании, чтобы снова заставить миллионы наших болельщиков по всему миру мечтать о новом титуле», — говорится в заявлении на официальном сайте мадридцев.

Сам Анчелотти в соцсетях сообщил, что его слова в интервью были истолкованы неверно, и потвердил, что клуб примет участие в клубном ЧМ.

Клубный чемпионат мира должен будет пройти в обновленном формате с 15 июня по 13 июля 2025 года. В турнире впервые примут участие 32 клуба, представляющие 6 конфедераций: УЕФА (12 команд), АФК (4), КАФ (4), КОНКАКАФ (4), КОНМЕБОЛ (6), ОФК (1), еще одно место будет отдано команде из страны — хозяйки турнира. Клубный чемпионат мира 2025 года пройдет в США.