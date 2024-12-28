«Реал» заработает 100 миллионов евро в случае победы на клубном чемпионате мира

Стал известен гонорар «Реала» за участие в клубном чемпионате мира 2025.

По информации As, мадридский клуб заработает 30 миллионов евро только за участие в групповом турнире. В случае победы в каждом матче сумма увеличится до 35 миллионов. За победу в турнире «сливочные» получат 100 миллионов евро — максимум среди всех участников.

Соперниками «Реала» в группе H станут «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Пачука» (Мексика) и «Зальцбург».

Турнир пройдет в обновленном формате с 15 июня по 13 июля следующего года в США. В нем впервые примут участие 32 клуба.