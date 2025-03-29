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29 марта, 09:38

Романо опроверг слухи об объединении Месси и Роналду в «Интер Майами»

Камила Абдурахманова
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Журналист Фабрицио Романо опроверг информацию о возможном переходе Криштиану Роналду в «Интер Майами» для совместных выступлений с Лионелем Месси.

«Сообщения о том, что Криштиану Роналду и Лео Месси будут вместе играть за «Интер Майами» на клубном чемпионате мира по краткосрочному контракту, не соответствуют действительности. В этих слухах нет абсолютно ничего правдивого», — заявил Романо в социальных сетях.

Ранее в СМИ появились сообщения, что португальский форвард может покинуть «Аль-Наср» и подписать с американским клубом краткосрочный контракт, чтобы сыграть на клубном чемпионате мира-2025.

Клубный чемпионат мира-2025 пройдет в США с 14 июня по 13 июля.

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Криштиану Роналду
Лионель Месси
ФК Интер Майами
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