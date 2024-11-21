Самая титулованная команда Коста-Рики требует ФИФА предоставить квоту на участие в клубном ЧМ-2025

Самая титулованная команда Коста-Рики «Алахуэленсе» просит международную федерацию футола (ФИФА) предоставить ей место на клубном чемпионате мира-2025 и готова подать в суд, если ей откажут.

«Требование основано на принципах допуска, установленных в правилах турнира», — заявил «Алахуэленсе», выигравший 30 чемпионских титулов, в пресс-релизе.

В коста-риканском клубе хотят, чтобы ФИФА обеспечила соблюдение правила, запрещающего клубам с одним владельцем участвовать в турнире. Представитель «Алахуэленсе» Марко Васкес отметил, что мексиканские клубы «Леон» и «Пачука» принадлежат одному владельцу, Хесусу Мартинесу.

«Таковы правила, установленные ФИФА. В числе участников есть два мексиканских клуба с одним владельцем. Мы просим пересмотреть то, что установила сама ФИФА», — приводит AP слова Васкеса.

Клубный ЧМ-2025 пройдет в обновленном формате с 15 июня по 13 июля следующего года в США. В нем впервые примут участие 32 клуба.