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Сегодня, 23:25

Стала известна дата жеребьевки клубного чемпионата мира-2025

Алина Савинова
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Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что жеребьевка группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года состоится в Майами 5 декабря.

Турнир пройдет в обновленном формате с 15 июня по 13 июля следующего года в США. В нем впервые примут участие 32 клуба.

На данный момент определился 31 участник клубного чемпионата мира. Последнюю путевку получит победитель Кубка Либертадорес, финал которого запланирован на 30 ноября.

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Матчи клубного ЧМ-2025 пройдут в штатах Нью-Джерси, Шарлотт, Цинциннати, Лос-Анджелес, Майами, Нашвилл, Орландо (две арены), Филадельфия, Сиэтл, Вашингтон и Атланта.

Источник: https://www.fifa.com/en/tournaments/mens/club-world-cup/usa-2025/articles/draw-set-for-5-december-in-miami
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