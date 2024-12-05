Трамп выступил на церемонии жеребьевки клубного чемпионата мира-2025 в США

Сегодня, 22:00
Избранный президент США Дональд Трамп поучаствовал в церемонии жеребьевки клубного чемпионата мира-2025 года, которая проходит в Майами.
Трамп обратился к гостям и президенту ФИФА Джанни Инфантино с видеопосланием, назвав его настоящим победителем.
«Я знаю его просто как Джанни. Он президент и я президент», — сказал Трамп.
На церемонии присутствовала дочь Трампа Иванка.
Вместе с сыном она поучаствовала в жеребьевке турнира, который пройдет в обновленном формате с 15 июня по 13 июля следующего года в США. В нем впервые примут участие 32 клуба.