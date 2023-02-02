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Судейство

Сегодня, 00:27

Историческое событие: на турнире ФИФА судья объяснил свое решение трибунам

Александр Бобров
Шеф-редактор
Арбитр Ма Нин.
Фото Скриншот трансляции
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В самом конце сегодняшнего матча 1-го раунда клубного чемпионата мира «Аль-Ахли» — «Окленд Сити» (3:0) арбитр Ма Нин вошел в историю, став первым судьей, который на международном турнире ФИФА объяснил свое решение всем болельщикам на стадионе.

Впечатления неоднозначные, потому что слова китайского рефери разнеслись эхом по трибунам. Сказанное им практически было не разобрать тем, кто следил за игрой по телевизору.

Произошло следующее. Ма Нин сначала назначил 11-метровый удар в ворота новозеландцев. Испанский видеоарбитр Хуан Мартинес провел проверку, вмешался в действия судьи и предложил ему изучить видеоповторы. Рефери не сразу, но убедился, что совершил ошибку, отменил свое первоначальное решение, «вынес» фол за пределы штрафной площади, назначил штрафной удар и удалил защитника «Окленд Сити» Адама Митчелла за лишение соперника явной возможности забить гол.

Арбитр Ма Нин смотрит повтор. Фото Скриншот трансляции

Контакт ноги игрока с соперником точно случился не в штрафной площади. Пенальти однозначно был назначен ошибочно. Остальные решения Ма Нина — его видение ситуации. Вполне возможно, что другой судья на его месте вообще не квалифицировал бы действия Митчелла как фол.

Арбитр Ма Нин. Фото Скриншот трансляции

Но в любом случае основной интерес в данном эпизоде, конечно, вызвало новшество, которое ФИФА с ведома ИФАБ будет тестировать в течение года на своих турнирах. Сейчас можно сказать, что точно нужно каким-то образом улучшать качество звука. В первую очередь для телезрителей. Особенно в тех случаях, когда объяснение дает судья, который не является носителем английского языка.

Футбол
ФК Аль-Ахли (Каир)
ФК Окленд Сити
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