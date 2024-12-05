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Сегодня, 12:15

Жеребьевка клубного чемпионата мира: трансляция начнется в 21.00

5 декабря состоится жеребьевка клубного чемпионата мира
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Жеребьевка клубного чемпионата мира состоится в четверг, 5 декабря. Церемония будет проходить в Майами (США) и начнется в 21.00 по московскому времени.

Турнир пройдет в обновленном формате с 15 июня по 13 июля следующего года в США. Впервые в истории в нем примут участие 32 клуба.

В число участников вошли: «Интер Майами», «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Интер», «Боруссия», «Порту», «Атлетико», «Бенфика», «Ювентус», «Ред Булл Зальцбург», «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе», «Ботафого», «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс», «Монтеррей», «Сиэтл Саундерс», «Леон», «Пачука», «Аль-Хиляль», «Урава Рэд», «Аль-Айн», «Ульсан», «Аль Ахли», «Видад», «Сандаунз», «Тунис», «Окленд Сити».

В прямом эфире жеребьевку будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт».

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