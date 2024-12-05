Жеребьевка клубного чемпионата мира: смотреть онлайн-трансляцию

Жеребьевка клубного чемпионата мира состоится в четверг, 5 декабря. Церемония проходит в Майами (США) и начинается в 21.00 по московскому времени.

В клубном чемпионате мира 2025 года в США примут участие 36 команд. По итогам жеребьевки они будут разделены на четыре группы.

В прямом эфире жеребьевку будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт».

Участники клубого ЧМ-2025: «Интер Майами», «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Интер», «Боруссия», «Порту», «Атлетико», «Бенфика», «Ювентус», «Ред Булл Зальцбург», «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе», «Ботафого», «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс», «Монтеррей», «Сиэтл Саундерс», «Леон», «Пачука», «Аль-Хиляль», «Урава Рэд», «Аль-Айн», «Ульсан», «Аль Ахли», «Видад», «Сандаунз», «Тунис» и «Окленд Сити».

Клубный чемпионат мира-2025 пройдет с 15 июня по 13 июля. Игры примут 12 стадионов.