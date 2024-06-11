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Сегодня, 16:20

Журналист о комментарии Анчелотти про отказ от клубного чемпионата мира: «Могу подтвердить каждое слово»

Алина Савинова
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Журналист Тони Дамашелли подтвердил слова главного тренера «Реала» Карло Анчелотти о том, что «сливочные» не будут участвовать в клубном чемпионате мира в 2025 году.

10 июня 65-летний специалист в интервью Il Giornale раскритиковал предстоящий турнир и заявил, что клуб «ответит отказом на это приглашение». Позже «Реал» опроверг слова Анчелотти.

Главный тренер &laquo;Реала&raquo; Карло Анчелотти. Анчелотти заявил, что «Реал» не будет играть на клубном чемпионате мира, но потом отказался от своих слов. Как это понимать?

«Я брал у него интервью в субботу и могу подтвердить каждое опубликованное слово. Анчелотти сказал: «Мы не поедем на клубный чемпионат мира, потому что это полный абсурд с точки зрения финансов, спорта и здоровья игроков», — сказал Тони Дамашелли в эфире El Partidazo de COPE.

Журналист также отметил, что общался с тренером и после этого комментария. По его мнению, Анчелотти очень честный и преданный человек.

Клубный чемпионат мира должен будет пройти в обновленном формате с 15 июня по 13 июля 2025 года. В турнире впервые примут участие 32 клуба, представляющие 6 конфедераций: УЕФА (12 команд), АФК (4), КАФ (4), КОНКАКАФ (4), КОНМЕБОЛ (6), ОФК (1), еще одно место будет отдано команде из страны-хозяйки турнира.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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«Реал» опроверг слова Анчелотти и объявил, что будет участвовать в клубном чемпионате мира