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Клубный ЧМ

Сегодня, 14:15

Клуб из Коста-Рики угрожает ФИФА судебным иском. Хотят получить место на КЧМ-2025

Клуб из Коста-Рики требует у ФИФА предоставить квоту на участие в клубном ЧМ-2025
Роман Кольцов
Корреспондент
Алахуэленсе из Коста-Рики угрожает ФИФА судебным иском
Фото Global Look Press
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Инфантино и компания пока не реагируют.

Один из самых титулованных клубов в истории Коста-Рики требует от ФИФА предоставить ему место на клубном чемпионате мира, который пройдет летом 2025 года. Представители «Алахуэленсе» настроены максимально серьезно и готовы подать в суд в случае отказа.

В чем причина

«Алахуэленсе» (полное название «Лига Депортива Алахуэленсе»), становившийся чемпионом страны 30 раз, хочет, чтобы ФИФА ввела правило, запрещающее клубам, принадлежащим одному владельцу, участвовать в турнире.

«Требование основано на принципах участия, установленных в правилах турнира», — указано в пресс-релизе.

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Представитель «Алахуэленсе» Марко Васкес выразил недовольство тем, что Хесус Мартинес из Grupo Pachuca является владельцем сразу двух мексиканских команд — «Леона» и «Пачуки», и они сыграют на клубном чемпионате мира.

«Есть два мексиканских клуба, принадлежащих одному и тому же владельцу, и правила ясны. Мы просим пересмотреть то, что установила сама ФИФА», — сказал Васкес журналистам.

Международная федерация футбола пока никак не отреагировала на заявление коста-риканского клуба.

Обновленный формат

Клубный ЧМ-2025 пройдет в обновленном формате с 15 июня по 13 июля следующего года в США. В нем впервые примут участие 32 клуба.

«Алахуэленсе» — лучшая команда Центральной Америки в КОНКАКАФ, но 40-я в регионе в целом.

От КОНКАКАФ на клубный чемпионат мира квалифицировались «Сиэтл Саундерс», «Монтеррей», «Леон» и «Пачука». «Интер Майами» Лионеля Месси примет участие в качестве гостя принимающей стороны.

Жеребьевка состоится 5 декабря в Майами. На данный момент список участников выглядит следующим образом: «Интер Майами», «Сиэтл Саундерс» (оба — США), «Манчестер Сити», «Челси» (оба — Англия), «Реал», «Атлетико» (оба — Испания), «ПСЖ» (Франция), «Бавария», «Боруссия» Дортмунд (оба — Германия), «Интер», «Ювентус» (оба — Италия) «Порту», «Бенфика» (оба — Португалия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Аль-Айн» (ОАЭ), «Ульсан» (Корея), «Аль-Ахли» (Египет), «Видад» (Марокко), «Эсперанс» (Тунис), «Мамелоди Сандаунс» (ЮАР), «Монтеррей», «Леон», «Пачука» (все — Мексика), «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе» (все — Бразилия), «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс» (оба — Аргентина), «Окленд Сити» (Новая Зеландия). К нему добавится еще одна команда.

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Запретили «совместное владение»

В Мексике, помимо Grupo Pachuca, есть еще несколько компаний, владеющих двумя клубами высшей лиги. Grupo Caliente контролирует «Тихуану» и «Керетаро», а Grupo Orlegi — «Атлас» и «Сантос Лагуна». Также есть TV Azteca, которая владеет «Масатланом» и частично «Пуэблой».

Весной 2023 года лига MX объявила, что «совместное владение» будет запрещено, но дала владельцам четыре года на продажу. И пока никто не торопится избавляться от активов.

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