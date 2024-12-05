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Клубный ЧМ

5 декабря, 23:15

Сафонов в США сыграет с «Атлетико» и обладателями Кубка Либертадорес. Итоги жеребьевки клубного ЧМ

Определился состав групп клубного чемпионата мира-2025
Артемий Кутейников
Корреспондент
В Майами прошла жеребьевка клубного чемпионата мира-2025.
Фото Reuters
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Впервые в истории турнира на групповом этапе сыграют 32 команды.

5 декабря в Майами прошла жеребьевка клубного чемпионата мира. Турнир состоится в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Впервые в нем примет участие 32 команды, среди которых есть представители всех футбольных конфедераций.

Как прошла церемония

Мероприятие длилось долго — перед самой церемонией приглашенные звезды говорили о футболе и обновленном турнире. В начале на большом экране привет зрителям передал избранный президент США Дональд Трамп — поделился, что его сын обожает футбол, и пообещал, что турнир пройдет на высшем уровне. Уже в начале процесса на сцену выбрались члены семьи Трампа — дочь Иванка с сыном, который вытянул первую команду и признался в любви к «ПСЖ». Внук президента вытащил бразильский «Палмейрас».

Дональд Трамп во время включения.
Фото Reuters

Перед этим президент ФИФА Джанни Инфантино вместе с бразильцем Роналдо презентовали роскошный трофей клубного чемпионата мира. Они стянули с кубка темную простыню, а позже Инфантино при помощи ключа раскрыл детали трофея, сделав его объемным.

Джанни Инфантино и трофей клубного чемпионата мира.
Фото Reuters

Жеребьевка проходила в двух студиях, а вели ее звезды из мира футбола и шоу-бизнеса. В первом помещении Алессандро Дель Пьеро при помощи телеведущих Саманты Джонсон и Дилетты Леотты руководил процессом вытаскивания шаров из корзин и распределением их по группам. Во второй аудитории ведущие Андрес Кантор и Ана Юрка контролировали процесс ранжирования клубов внутри квартетов — от стартового первого места до четвертого, что влияет на календарь.

Во второй студии находились экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер и бывший игрок сборной Франции Юрий Джоркаефф. Ведущая Ана Юрка даже заставила немного станцевать 75-летнего Венгера перед стартом жеребьевки.

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Какие группы

Команды распределили по четырем корзинам: в группе не могли оказаться команды из одной страны или конфедерации — исключение сделали только для представителей УЕФА, ведь их было 12 на восемь групп. По результатам жеребьевки получились следующие квартеты:

  • Группа А: «Палмейрас», «Порту», «Аль-Ахли», «Интер Майами»;
  • Группа B: «ПСЖ», «Атлетико», «Ботафого», «Сиэтл Саундерс»;
  • Группа C: «Бавария», «Окленд Сити», «Бока Хуниорс», «Бенфика»;
  • Группа D: «Фламенго», «Эсперанс», «Челси», «Леон»;
  • Группа Е: «Ривер Плейт», «Урава Ред Даймондс», «Монтеррей», «Интер»;
  • Группа F: «Флуминенсе», «Боруссия» Дортмунд, «Ульсан», «Мамелоди Сандаунз»;
  • Группа G: «Манчестер Сити», «Видад», «Аль-Айн», «Ювентус»;
  • Группа H: «Реал», «Аль-Хиляль», «Пачука», «Ред Булл Зальцбург».

Выделяются группы, в которых друг с другом сталкиваются европейские топ-клубы — например, «Манчестер Сити» сыграет с «Ювентусом», а «Бавария» с «Бенфикой». «ПСЖ», где выступает российский вратарь Матвей Сафонов, тоже встретится с флагманом конфедерации УЕФА — «Атлетико». Кроме того, французский клуб сыграет с новым обладателем Кубка Либертадорес «Ботафого», а также американской командой «Сиэтл Саундерс».

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Когда начнется турнир

Об обновлении формата клубного чемпионата мира стало известно в конце 2023 года, когда «Манчестер Сити» бился за победу в последнем розыгрыше привычного КЧМ. По старым правилам в турнире участвовало всего восемь команд, а победители Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес стартовали только с полуфиналов — четыре представителя более слабых конфедераций начинали с раунда плей-офф, к победителям в четвертьфинале присоединялись еще два коллектива.

Предстоящий клубный чемпионат мира пройдет в США — по словам президента ФИФА Инфантино, это станет отличной репетицией для Штатов перед проведением чемпионата мира среди сборных в 2026 году. Турнир будет длиться чуть меньше месяца: начнется 15 июня 2025-го и завершится 13 июля. Его примут 12 стадионов в 11 городах, финал пройдет на «Метлайф-стэдиум» в Нью-Йорке, там же состоится и решающий матч ЧМ-2026.

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ФК Реал
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