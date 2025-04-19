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Слух дня: Роналду — в «Манчестер Сити» или «Челси» на месяц. Ради клубного чемпионата мира

Роналду может подписать краткосрочный контракт с «Манчестер Сити» или «Челси»
Роман Кольцов
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Getty Images
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Удивительный инсайд.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду снова появился на первых полосах мировых спортивных СМИ. По информации арабского журналиста Насира Джаббара, нападающий саудовского «Аль-Насра» рассматривает вариант возвращения в Европу, пусть и на короткий срок. На горизонте клубный чемпионат мира 2025 года, и ради участия в нем португалец может надеть футболку одного из английских грандов.

«Челси» или «Манчестер Сити»

Для Роналду, который уже не раз выигрывал Лигу чемпионов, возвращение в Англию стало бы очередным новым вызовом. «Челси» и «Манчестер Сити» рассматривают возможность подписания с ним контракта на один месяц — исключительно для участия в КЧМ.

«Роналду готов к подписанию краткосрочного соглашения, если оно даст ему шанс выиграть еще один международный трофей», — сообщил Джаббар изданию Sport Bible.

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Инсайдер Фабрицио Романо в интервью The Guardian отметил:

«Этот ход может показаться символическим, но в реальности это стратегический шаг. Команды АПЛ хотят не только усилить состав, но и получить глобальный медиарезонанс».

Фото Getty Images

Есть еще один интересный вариант

Ранее Криштиану связывали с «Интер Майами», владельцем которого является Дэвид Бекхэм. Американцы также хотят видеть звездного ветерана в своем составе на КЧМ и предлагают ту же схему: контракт на турнир. Однако, как утверждает аналитик The Athletic Том Уильямс, переезд в США мотивирует Роналду не так сильно:

«Клуб АПЛ остается самой привлекательной витриной для него. Ни одна другая команда не даст Роналду столько внимания. Представляете, сколько будут обсуждать его возвращение в Англию, особенно в «Сити» или Челси».

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Пока официальных комментариев от самого португальца нет, но источники утверждают: он серьезно рассматривает вариант отъезда из Саудовской Аравии. Учитывая возраст и амбиции, это может быть его последний шанс завоевать международный клубный трофей.

В текущем сезоне Роналду провел 36 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с «Аль-Насром» действует до 30 июня 2025 года.

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля. Этот розыгрыш станет 21-м в истории турнира, а также первым после обновления формата — с участием 32 команд.

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Криштиану Роналду
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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