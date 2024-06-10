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Клубный ЧМ

Сегодня, 14:00

Клубный чемпионат мира под угрозой срыва? «Реал» отказался от турнира

«Реал» отказался от участия в клубном чемпионате мира
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press
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В клубе считают, что остальные тоже не поедут.

Карло Анчелотти в честь своего 65-летия дал интервью изданию Il Giornale. Рассказал немало интересного — а еще сделал одно сенсационное заявление. По словам тренера, «Реал» откажется от участия в обновленном клубном чемпионате мира:

«ФИФА забывает, что футболисты и клубы не будут участвовать в этом турнире. Один матч «Реала» приносит 20 миллионов евро, а ФИФА хочет дать нам эту сумму за весь турнир. Другие клубы откажутся от приглашения, как и мы».

Клубный чемпионат мира официально обновили в декабре 2023 года. Прежний формат был простым и узнаваемым, в КЧМ участвовали победители всех региональных международных турниров: ОФК, КАФ, АФК, КОНКАКАФ, Кубка Либертадорес, Лиги чемпионов и бонусом — чемпион принимающей страны. Для европейцев турнир начинался с полуфинала и длился в худшем случае три игры — вместе с матчем за бронзу. Так что европейская ассоциация с 2000 года накопила 16 побед.

Победители клубного чемпионата мира-2023 &laquo;Манчестер Сити&raquo; и&nbsp;Лиги чемпионов-2022 &laquo;Реал&raquo;. Новый клубный чемпионат мира — гораздо большее зло, чем Суперлига. Которая все равно неизбежна

Теперь формат изменили в сторону расширения. Обновленный КЧМ назвали Mundial de Clubes FIFA, и размах в самом деле на уровне чемпионата мира — в турнире будут участвовать 32 команды. Квоты распределены так:

  • УЕФА — 12 команд;

  • КОНМЕБОЛ — 6 команд;

  • КАФ — 4 команды;

  • АФК — 4 команды;

  • КОНКАКАФ — 4 команды;

  • ОФК — 1 команда;

  • хозяин турнира — 1 команда.

Президент ФИФА Джанни Инфантино.
Фото Global Look Press

Будет восемь групп по четыре команды в каждой и привычный плей-офф. Президент ФИФА Джанни Инфантино говорил, что обновленный КЧМ должен стать «вершиной элитного профессионального мужского клубного футбола». Проводить клубный мундиаль планируется раз в четыре года — первый турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года.

Но теперь появилась проблема — туда не поедет «Реал» и, судя по заявлению Анчелотти, другие неназванные клубы. Получается, КЧМ под угрозой срыва? Это легко ожидалось изначально — многие были возмущены еще одним крупным турниром. А недавно издание Relevo дало инсайд: в «Реале» шокированы количеством потенциальных матчей в год с учетом клубного чемпионата мира. «Сливочные» насчитали потенциальные 72 встречи с 14 августа 2024 года (Суперкубок Европы) до 13 июля 2025 года (финал КЧМ). Это и правда много.

Мадридский &laquo;Реал&raquo; выигрывал клубный чемпионат мира в&nbsp;2023 году. Настоящий чемпионат мира. В ФИФА рассказали детали о новом клубном ЧМ

Правда, в заявлении Анчелотти речь только о деньгах и никак не об усталости футболистов. Хотя и Клопп, и Гвардиола, и другие тренеры уже не первый год громко протестуют против насыщенного графика. Так что впереди тяжелые переговоры — ФИФА придется сделать все, чтобы заманить «Реал» на клубный чемпионат мира. Иначе есть риск провала нового турнира прямо на старте.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
Джанни Инфантино
ФИФА
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