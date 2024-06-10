Клубный чемпионат мира под угрозой срыва? «Реал» отказался от турнира

В клубе считают, что остальные тоже не поедут.

Карло Анчелотти в честь своего 65-летия дал интервью изданию Il Giornale. Рассказал немало интересного — а еще сделал одно сенсационное заявление. По словам тренера, «Реал» откажется от участия в обновленном клубном чемпионате мира:

«ФИФА забывает, что футболисты и клубы не будут участвовать в этом турнире. Один матч «Реала» приносит 20 миллионов евро, а ФИФА хочет дать нам эту сумму за весь турнир. Другие клубы откажутся от приглашения, как и мы».

Клубный чемпионат мира официально обновили в декабре 2023 года. Прежний формат был простым и узнаваемым, в КЧМ участвовали победители всех региональных международных турниров: ОФК, КАФ, АФК, КОНКАКАФ, Кубка Либертадорес, Лиги чемпионов и бонусом — чемпион принимающей страны. Для европейцев турнир начинался с полуфинала и длился в худшем случае три игры — вместе с матчем за бронзу. Так что европейская ассоциация с 2000 года накопила 16 побед.

Теперь формат изменили в сторону расширения. Обновленный КЧМ назвали Mundial de Clubes FIFA, и размах в самом деле на уровне чемпионата мира — в турнире будут участвовать 32 команды. Квоты распределены так:

УЕФА — 12 команд;

КОНМЕБОЛ — 6 команд;

КАФ — 4 команды;

АФК — 4 команды;

КОНКАКАФ — 4 команды;

ОФК — 1 команда;

хозяин турнира — 1 команда.

Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото Global Look Press

Будет восемь групп по четыре команды в каждой и привычный плей-офф. Президент ФИФА Джанни Инфантино говорил, что обновленный КЧМ должен стать «вершиной элитного профессионального мужского клубного футбола». Проводить клубный мундиаль планируется раз в четыре года — первый турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года.

Но теперь появилась проблема — туда не поедет «Реал» и, судя по заявлению Анчелотти, другие неназванные клубы. Получается, КЧМ под угрозой срыва? Это легко ожидалось изначально — многие были возмущены еще одним крупным турниром. А недавно издание Relevo дало инсайд: в «Реале» шокированы количеством потенциальных матчей в год с учетом клубного чемпионата мира. «Сливочные» насчитали потенциальные 72 встречи с 14 августа 2024 года (Суперкубок Европы) до 13 июля 2025 года (финал КЧМ). Это и правда много.

Правда, в заявлении Анчелотти речь только о деньгах и никак не об усталости футболистов. Хотя и Клопп, и Гвардиола, и другие тренеры уже не первый год громко протестуют против насыщенного графика. Так что впереди тяжелые переговоры — ФИФА придется сделать все, чтобы заманить «Реал» на клубный чемпионат мира. Иначе есть риск провала нового турнира прямо на старте.