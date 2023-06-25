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Кубок КОНКАКАФ

Сегодня, 03:58

Нападающий «Спартака» Николсон не попал в стартовый состав сборной Ямайки на матч против США

Иван Торопцев
Корреспондент
Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон не попал в стартовый состав сборной Ямайки на матч первого тура групповой стадии Золотого кубка КОНКАКАФ против США.

США: Тернер, Йедлин, Миазга, Толкин, Лонг, Сонора, Э. Моррис, Сэндс, Дж. Моррис, Феррейра, Зендехас.

Запасные: Ш. Джонсон, Слонина, Рейнольдс, Робинсон, Джонс, Нил, Бусио, Ролдэн, Михайлович, Ковелл, Васкес.

Ямайка: Блэйк, Мариаппа, Латибодие, Лоу, Лембикиса, Ламберт, Рид, Белл, Бэйли, Грэй, Антонио.

Запасные: Бойс-Кларк, Вэйт, Бернард, Лоуренс, Браун, Д. Джонсон, Пэррис, Расселл, Берк, Николсон, Ричардс.

Матч США — Ямайка состоится в воскресенье, 25 июня и начнется в 5.00 по московскому времени.

Футбол
Сборная США по футболу
Сборная Ямайки по футболу
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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