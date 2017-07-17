Алексей Сорокин: "Предпосылок к спаду нападок на российский спорт мы не видим"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, ему понравилось открытое письмо полузащитника сборной Германии Юлиана Дракслера, в хавбек поблагодарил организаторов Кубка конфедераций-2017, информируют "Известия". Функционер подчеркнул, что СМИ продолжат придумывать разные истории с попыткой дискредитировать российский спорт.

– Немецкий телеканал ARD во время КК отстранил экс-игрока сборной Германии Мехмета Шолля от эфира за отказ обсуждать допинг в России. На ваш взгляд, подобные нападки продолжатся до ЧМ-2018?

– Предпосылок к спаду подобных нападок мы не видим. Под пристальным вниманием мы существуем довольно давно. Одна надуманная история в иностранных СМИ сменяет другую уже несколько лет. Писали, что наша заявка ЧМ выиграна с нарушениями, потом сообщали про допинг в отечественном футболе, до допинга был расизм, расизм сменился хулиганскими выходками фанатов... Эти истории как вспыхивают, так за отсутствием какой-то основы и угасают. Мы к этому давно привыкли. Со стороны многих СМИ есть некая предвзятость. Мы, не скрывая, им об этом говорим. Некоторые журналисты кулуарно с нами соглашаются.

– При этом было полное восторга письмо от капитана немецкой сборной Юлиана Дракслера...

– Письмо хорошее. Зачастую футболисты высказываются наиболее прямо, без обиняков. Если что-то было хорошо, если что-то не нравится, то так и говорят.