Осорио - о поражении 0:7 от Чили: "Я ошибся в составе, тактике и стратегии"

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио взял на себя вину за поражение в четвертьфинале Кубка Америки-2016 от Чили (0:7). По его словам, он допустил ряд ключевых ошибок при формировании состава на игру.

- Я был неправ во всем, - цитирует El Pais Осорио. - Я ошибся в выборе состава, тактике и стратегии. Мне очень стыдно, и я беру на себя полную ответственность. Я оказался не готов к быстрому голу. Но счет был 0:1, и я думал, что мы остаемся в игре. После второго гола мы сделали перестановки, а третий убил наши надежды. У меня нет объяснения случившемуся.

Мы поговорили с игроками. Это был продуктивный разговор мужчин. Каждый по-своему переживал поражение. Я попытаюсь переварить его и буду думать, что делать дальше.