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Аргентина — Эквадор: во сколько начало и где смотреть матч Кубка Америки

Аргентина сыграет с Эквадором в матче 1/4 финала Кубка Америки 5 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Лионель Месси (сборная Аргентины).
Фото Reuters
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Аргентина сыграет с Эквадором в матче 1/4 финала Кубка Америки в ночь с 4 на 5 июля. Матч пройдет на стадионе «NRG Стэдиум» в Хьюстоне (штат Техас, США) и начнется в 04.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния Аргентина — Эквадор можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на онлайн-платформе «Окко Спорт» по платной подписке.

В групповом этапе аргентинская сборная набрала 9 очков и возглавила квартет А. Эквадорцы с 4-мя баллами расположились на 2-й строчке группы В.

Кубок Америки. 1/4 финала
05 июл, 04:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Аргентина
Эквадор

Кубок Америки по футболу: таблица, календарь и результаты в актуальном виде, новости и материалы

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Сборная Аргентины по футболу
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