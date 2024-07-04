Сборные Аргентины и Эквадора сыграют в четвертьфинале Кубка Америки-2024 по футболу 5 июля. Встреча пройдет на арене «Эн-ар-джи Стэдиум» в Хьюстоне (штат Техас, США). Она начнется в 04.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию противостояния 1/4 финала Кубка Америки Аргентина — Эквадор покажут в прямом эфире по подписке в онлайн-сервисе Okko. Начало — в 04.00 мск. Игру прокомментируют Алексей Дурново и Гало Фернандес.

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Сборная Аргентины с главным тренером Лионелем Скалони набрала девять очков и выиграла группу А Копа Америка 2024. Сборная Эквадора Феликса Санчеса стала второй в квартете B с 4 баллами.

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