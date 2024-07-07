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Аргентина — Канада: дата и время начала матча 1/2 Кубка Америки

Аргентина сыграет с Канадой в матче 1/2 финала Кубка Америки 10 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Аргентина сыграет с Канадой в матче 1/2 финала Кубка Америки в ночь с 9 на 10 июля. Игра состоится на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) и начнется в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи Аргентина — Канада можно в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Окко Спорт» по платной подписке.

В 1/4 финала Кубка Америки аргентинская сборная обыграла Эквадор в серии пенальти — 1:1 (4:2). Команда из Канады в четвертьфинале была сильнее Венесуэлы в серии пенальти — 1:1 (4:3).

Кубок Америки. 1/2 финала
10 июл, 03:00. MetLife Stadium (Нью-Джерси)
Аргентина
Канада

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