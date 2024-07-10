Аргентина обыграла Канаду и вышла в финал Кубка Америки-2024

Сборная Аргентины переиграла команду Канады в матче 1/2 финала Кубка Америки — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Мидоулэндс» в Ист Рутерфорд.

На 22-й минуте нападающий Хулиан Альварес открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. В начале второй половины Лионель Месси удвоил преимущество аргентинцев и установил окончательный счет.

Второй финалист определится в матче между сборными Уругвая и Колумбии 11 июля. Финал пройдет 15 июля на стадионе «Майами-Гарденс» в 03.00 по московскому времени.