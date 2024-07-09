Сборные Аргентины и Канады сыграют в матче 1/2 финала Кубка Америки-2024 по футболу 10 июля в городе Ист-Ратерфорд (США). Встреча пройдет на арене «Метлайф Стэдиум» (штат Нью-Джерси). Она начнется в 03.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Кубка Америки Аргентина — Канада можно будет в прямом эфире по подписке в онлайн-сервисе Окко. Игру прокомментируют Владимир Стогниенко и Гало Фернандес. Следите за ключевыми событиями противостояния полуфинала Копа Америка в матч-центре «СЭ».

Сборная Аргентины с главным тренером Лионелем Скалони в 1/4 финала Кубка Америки в серии пенальти обыграла Эквадор (1:1, пенальти — 4:2). Сборная Канады под руководством Джесси Марша в серии 11-метровых прошла Венесуэлу (1:1, пенальти — 4:3).

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