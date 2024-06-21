Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Главная
Футбол
Кубок Америки

Сегодня, 00:30

Аргентина — Канада: смотреть трансляцию матча открытия Кубка Америки

Аргентина сыграет с Канадой в матче открытия Кубка Америки-2024 21 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Лионель Месси, сборная Аргентины.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Сборные Аргентины и Канады встретятся в матче открытия Кубка Америки-2024 в ночь на 21 июня. Игра состоится на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте, штат Джорджия (США) и начнется в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния Аргентина — Канада можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире на территории России видеотрансляцию матча покажут на стриминговой платформе «Окко Спорт» по платной подписке. Начнется эфир в 02.00 мск.

Аргентина — действующий чемпион Кубка Америки. В финале турнира в 2021 году бело-голубые обыграли сборную Бразилии — 1:0. Победный гол забил Анхель Ди Мария.

Кубок Америки. Группа А
21 июн, 03:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Аргентина
Канада

Кубок Америки по футболу: таблица, календарь и результаты в актуальном виде, новости и материалы

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Канады по футболу
0
Читайте также
МОК заменил фото с Садулаевым на обложке олимпийского турнира по борьбе
Мэр Парижа Анн Идальго перенесла дату обещанного купания в Сене
Как прошел визит Путина в КНДР и Вьетнам. Детали
Выставили тренера из раздевалки, получили разнос от легенды, к чему Довбик говорил о деньгах. Что происходит в сборной Украины на Евро-2024
Российские военные впервые применили ФАБ-3000 с УМПК в зоне СВО
Умер канадский актер Дональд Сазерленд
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Маркиньос считает, что Бразилия по определению является фаворитом