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Сегодня, 21:15

Аргентина — Колумбия: дата и время начала финального матча Кубка Америки

Финал Кубка Америки Аргентина — Колумбия пройдет в понедельник
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист сборной Аргентины Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото Reuters
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В ночь с 14 на 15 июля в Майами (штат Флорида, США) пройдет финал Кубка Америки-2024 по футболу Аргентина — Колумбия. Матч состоится на арене «Хард Рок Стэдиум». Начало — в 03.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Кубка Америки Аргентина — Колумбия можно будет по платной подписке в онлайн-сервисе Okko. В матч-центре «СЭ» следите за ключевыми событиями противостояния финала Копа Америка.

В плей-офф сборная Аргентины под руководством Лионеля Скалони в 1/4 финала Кубка Америки-2024 прошла в серии пенальти Эквадор (1:1, пенальти — 4:2), а в полуфинале команда Лионеля Месси победила Канаду (2:0). Сборная Колумбии с главным тренером Нестором Лоренсо в четвертьфинале выиграла у Панамы (5:0), а в 1/2 финала турнира одержала победу над Уругваем (1:0).

В перерыве финальной игры Кубка Америки-2024 выступит известная колумбийская певица Шакира.

Кубок Америки: новости и результаты матчей, обзоры игр и комментарии футболистов, календарь и результаты в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Колумбии по футболу
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