Аргентина сыграет с Колумбией в финале Кубка Америки

В ночь на 15 июля сборная Аргентины сыграет с командой Колумбии в финальном матче Кубка Америки. Игра состоится на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами (штат Флорида, США). Начало — в 03.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния Аргентина — Колумбия будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России трансляцию финала Кубка Америки в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр «Окко Спорт» по платной подписке.

В 1/2 финала команда Лионеля Скалони уверенно победила сборную Канады — 2:0. Подопечные Нестор Лоренсо в полуфинале обыграли Уругвай с минимальным счетом — 1:0.

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