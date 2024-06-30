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Кубок Америки

Сегодня, 04:57

Аргентина без Месси обыграла Перу в матче Кубка Америки

Ана Горшкова
Корреспондент
Второй гол Лаутаро Мартинеса.
Фото Reuters
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Сборная Аргентины победила Перу в матче 3-го тура группового турнира Кубка Америки — 2:0. Встреча прошла в Майами.

Дубль в матче оформил Лаутаро Мартинес (47-я минута и 86-я). На 72-й минуте Леандро Паредес не реализовал пенальти.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси провел весь матч на скамейке запасных. Месси впервые за 8 лет не попал в основу команды на матч крупного турнира.

В параллельном матче Канада сыграла вничью с Чили — 0:0.

Таким образом, из группы А с первого места в плей-офф вышла Аргентина (9 очков), а со второго — Канада (4 очка). Сборная Чили (2) заняла третье место, а Перу (1) — четвертое.

Кубок Америки. Группа А
30 июн, 03:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Аргентина
2:0
Перу
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Перу по футболу
Лаутаро Мартинес
0
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Канада сыграла вничью с Чили и вышла в плей-офф Кубка Америки