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Сегодня, 03:00

Аргентина — Перу: время начала и где смотреть матч Кубка Америки

Матч Кубка Америки-2024 Аргентина — Перу пройдет 30 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист сборной Аргентины Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото Reuters
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30 июня в Майами (США) пройдет матч группы А Кубка Америки-2024 по футболу между сборными Аргентины и Перу. Встреча начнется в 03.00 по московскому времени. Игра состоится на арене «Хард Рок Стэдиум».

Видеотрансляция матча Кубка Америки Аргентина — Перу будет доступна для всех пользователей с подпиской на онлайн-сервисе Okko. Начало прямого эфира — в 03.00 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния команд Лионеля Скалони и Хорхе Фоссати с помощью матч-центра «СЭ».

Аргентина с шестью баллами лидирует в турнирной таблице группы А Копа Америка. Перу — четвертая с одним очком. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси провел два матча на Кубке Америки-2024 и сделал одну результативную передачу.

Ознакомиться с основной информацией о Кубке Америки-2024, стадионах турнира и формате плей-офф можно с помощью материала «СЭ».

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Перу по футболу
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