30 июня в Майами (США) пройдет матч группы А Кубка Америки-2024 по футболу между сборными Аргентины и Перу. Встреча начнется в 03.00 по московскому времени. Игра состоится на арене «Хард Рок Стэдиум».

Видеотрансляция матча Кубка Америки Аргентина — Перу будет доступна для всех пользователей с подпиской на онлайн-сервисе Okko. Начало прямого эфира — в 03.00 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния команд Лионеля Скалони и Хорхе Фоссати с помощью матч-центра «СЭ».

Аргентина с шестью баллами лидирует в турнирной таблице группы А Копа Америка. Перу — четвертая с одним очком. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси провел два матча на Кубке Америки-2024 и сделал одну результативную передачу.

Ознакомиться с основной информацией о Кубке Америки-2024, стадионах турнира и формате плей-офф можно с помощью материала «СЭ».