Аргентина: расписание матчей на Кубке Америки 2024

Аргентина сыграет с Канадой в матче открытия Кубка Америки-2024 21 июня

Кубок Америки по футболу 2024 пройдет с 21 июня по 15 июля. Сборная Аргентины откроет турнир матчем против Канады в ночь с 20 на 21 июня. В рамках группового этапа команда Лионеля Скалони проведет игры против Канады, Чили и Перу. «СЭ» публикует расписание игр бело-голубых. Время начала — московское.

Календарь сборной Аргентины на Кубке Америки-2024

21 июня, пятница

03.00. Аргентина — Канада

26 июня, среда

04.00. Чили — Аргентина

30 июня, воскресенье

03.00. Аргентина — Перу

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В составе сборной Аргентины сыграет 36-летний нападающий Лионель Месси.

Полностью расписание матчей по датам и группам доступно на странице календаря Кубка Америки 2024 на сайте «СЭ».