Сборные Бразилии и Колумбии сыграют в городе Санта-Клара (США) 3 июля в матче группы D Кубка Америки-2024 по футболу. Встреча пройдет на арене «Ливайс Стэдиум» в штате Калифорния. Она начнется в 04.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Кубка Америки Бразилия — Колумбия можно будет по подписке в онлайн-сервисе Okko. Прямой эфир начнется в 04.00 мск. Игру прокомментируют Владимир Стогниенко и Фабио Алейшо. Следите за ключевыми событиями противостояния Бразилия — Колумбия в матч-центре «СЭ».

Бразилия под руководством Доривала Жуниора набрала четыре очка и занимает второе место в турнирной таблице группы D Кубка Америки. Колумбия с главным тренером Нестором Лоренсо идет на первой строчке в квартете с шестью баллами.

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