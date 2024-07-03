Сборные Бразилии и Колумбии сыграли вничью

Сборная Колумбии сыграла вничью с командой Бразилии в матче 3-го тура группового турнира Кубка Америки-2024 — 1:1.

Бразильский нападающий Рафинья на 12-й минуте открыл счет. Колумбийская команда отыгралась перед самым перерывом — забилзащитник Даниэль Муньос с передачи форварда «Краснодара» Джона Кордобы. Во втором тайме команды голов не забили.

В другом матче группы D сборная Коста-Рики выиграла у Парагвая — 2:1. В начале встречи Франсиско Кальво и Хосимар Алькосер забили у костариканцев. После перерыва Рамон Соса отыграл один мяч.

Колумбийцы набрали 7 очков и стали первыми в группе. Бразильцы вышли в плей-офф со второго места. Костариканцы с 4 очками заняли третью строчку, а парагвайцы с 0 баллов стали последними.