Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Главная
Футбол
Кубок Америки

Сегодня, 02:30

Бразилия — Коста-Рика: смотреть трансляцию матча Кубка Америки

Бразилия сыграет с Коста-Рикой на Кубке Америки 25 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Винисиус Жуниор (сборная Бразилии).
Фото Getty Images
Telegram Дзен

В ночь на 25 июня Бразилия и Коста-Рика встретятся в матче группы D на Кубке Америки 2024. Игра состоится на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» в Лос-Анджелес, штат Калифорния (США) и начнется в 04.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния Бразилия — Коста-Рика будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России смотреть игру Кубка Америки 2024 можно на онлайн-платформе «Окко Спорт» по платной подписке.

В истории очных противостояний соперники встречались трижды на уровне официальных матчей. Все игры были в рамках чемпионата мира и завершились победой бразильцев (2:0, 5:2, 1:0).

Кубок Америки. Группа D
25 июн, 04:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
Бразилия
Коста-Рика

Кубок Америки по футболу: таблица, календарь и результаты в актуальном виде, новости и материалы

Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Коста-Рики по футболу
0
Читайте также
Розовые футболки сборной Германии продают в Берлине за 350 евро
Николич провел первую пресс-конференцию в качестве тренера ЦСКА
СК РФ сообщил о 19 погибших в результате терактов в Дагестане
Экс-балтиец сломался, Суареса не выпустили, а в США нашли нового Месси. Что произошло на Кубке Америки-2024 24 июня
Водитель автобуса рассказал о вывозе людей из-под обстрелов ВСУ в Севастополе
СК сообщил об установлении личностей всех ликвидированных в Дагестане боевиков
Популярное видео
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Колумбия — Парагвай: смотреть трансляцию матча Кубка Америки

Колумбия обыграла Парагвай, Хамес сделал две голевые передачи