Бразилия: расписание матчей на Кубке Америки 2024

Сегодня, 16:00
Кубок Америки по футболу 2024 начнется 21 июня и завершится 15 июля. Сборная Бразилии стартует на турнире матчем против Коста-Рики в ночь с 24 на 25 июня. В рамках группового этапа команда Доривала Жуниора проведет матчи против Коста-Рики, Парагвая и Колумбии. «СЭ» публикует расписание игр желто-зеленых. Время начала — московское.
04:00. Бразилия — Коста-Рика
04:00. Парагвай — Бразилия
04:00. Бразилия — Колумбия
Четвертьфинал состоится с 5 по 7 июля, полуфинал — с 10 и 11 июля, финал — 15 июля.
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