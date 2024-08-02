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Кубок Америки

Сегодня, 09:43

Чавес ответил на вопрос о своем состоянии после Кубка Америки

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» и сборной Мексики Луис Чавес ответил на вопрос «СЭ» о своей физической форме.

Чавес провел на поле 70 минут матча группового этапа FONBET Кубка России против «Спартака» (0:3).

«Конечно, готов не на 100 процентов, я только недавно приехал в расположение команды. Плюс это только моя первая игра. Я надеюсь, что со временем по прошествии нескольких матчей войду в ритм», — сказал Чавес «СЭ».

Мексика на Кубке Америки заняла в своей группе третье место и не вышла в плей-офф. Футболист прибыл в расположение «Динамо» 17 июля после выступления за сборную и двухнедельного отпуска.

В следующем матче Кубка России «Спартак» 14 августа сыграет на выезде с «Крыльями Советов», «Динамо» в этот же день встретится с одноклубниками из Махачкалы.

Луис Чавес
Кубок России
Сборная Мексики по футболу
ФК Динамо (Москва)
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