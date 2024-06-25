Чили сыграет с Аргентиной в групповом этапе Кубка Америки 2024 в ночь с 25 на 26 июня. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорд, штат Нью-Джерси (США) и начнется в 04.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния Чили — Аргентина будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России игру Кубка Америки-2024 покажут в онлайн-кинотеатре «Окко Спорт» по платной подписке.

В истории очных противостояний в Кубке Америке соперники встречались 29 раз. Аргентинцы 20 раз были сильнее соперников, две победы на счету чилийцев. Ещё семь игр завершились вничью.

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