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Сегодня, 06:46

Де ла Фуэнте вошел в тройку самых возрастных тренеров-победителей Евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
Луис де ла Фуэнте.
Фото Reuters
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте стал одним из самых возрастных тренеров-победителей чемпионата Европы, сообщает Squawka.

14 июля сборная Испании переиграла Англию (2:1) в финале Евро-2024. Де ла Фуэнте стал победителем чемпионата Европы в возрасте 63 лет и 23 дней.

Старше главного тренера испанцев были только его соотечественник Луис Арагонес (Испания, Евро-2008), выигравший трофей в 69 лет и 337 дней, и немец Отто Рехагель (Греция, Евро-2004, 65 лет и 330 дней).

Де ла Фуэнте возглавляет национальную команду с января 2023 года. До этого он тренировал «Алавес», «Атлетик» и молодежные сборные Испании.

Футбол
Луис де ла Фуэнте
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