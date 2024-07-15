Де ла Фуэнте вошел в тройку самых возрастных тренеров-победителей Евро

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте стал одним из самых возрастных тренеров-победителей чемпионата Европы, сообщает Squawka.

14 июля сборная Испании переиграла Англию (2:1) в финале Евро-2024. Де ла Фуэнте стал победителем чемпионата Европы в возрасте 63 лет и 23 дней.

Старше главного тренера испанцев были только его соотечественник Луис Арагонес (Испания, Евро-2008), выигравший трофей в 69 лет и 337 дней, и немец Отто Рехагель (Греция, Евро-2004, 65 лет и 330 дней).

Де ла Фуэнте возглавляет национальную команду с января 2023 года. До этого он тренировал «Алавес», «Атлетик» и молодежные сборные Испании.