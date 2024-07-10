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Сегодня, 11:29

Эмилиано Мартинес повторил достижение Серхио Ромеро на Кубке Америки

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Сборная Аргентины обыграла национальную команду Канады в полуфинале Кубка Америки со счетом 2:0.

Вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес в четвертый раз на турнире отыграл матч на ноль. Столько же сухих встреч у него было в предыдущем розыгрыше Кубка Америки в 2021 году.

Таким образом, Мартинес повторил достижение голкипера Серхио Ромеро, который по четыре раза сохранил свои ворота в неприкосновенности на Кубке Америки в 2015 и 2016 годах.

В финале Кубка Америки-2024 сборная Аргентины сыграет с победителем встречи Колумбия — Уругвай.

Серхио Ромеро
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Эмилиано Мартинес
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