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Кубок Америки

Сегодня, 08:32

Эмилиано Мартинес рассказал, что думает об игре Аргентины в победном матче с Перу

Виктория Кравченко
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Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес поделился эмоциями после победы над Перу (2:0) в 3-м круге группового этапа Кубка Америки-2024.

«Мы показали, что у нас есть команда, за которую нужно бороться. Нашей первой целью было выйти в четвертьфинал и играть, будучи вечно голодными», — цитирует Мартинеса пресс-служба сборной.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси провел весь матч на скамейке запасных. Месси впервые за 8 лет не попал в основу команды на матч крупного турнира.

Таким образом, из группы А с первого места в плей-офф вышла Аргентина (9 очков), а со второго — Канада (4 очка). Сборная Чили (2) заняла третье место, а Перу (1) — четвертое.

Сборная Аргентины по футболу
Эмилиано Мартинес
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