Энцо Фернандес извинился за оскорбительную кричалку в адрес сборной Франции

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес извинился за оскорбительную кричалку во время празднования победы сборной Аргентины над Колумбией (1:0) в финале Кубка Америки. В автобусе после матча хавбек вместе с соотечественниками пел расистскую песню, оскорбляющую игроков сборной Франции.

«Хочу искренне извиниться за видео, размещенное на моей странице во время празднования победы. Песня содержит весьма оскорбительную лексику и этим словам абсолютно нет оправдания. Я выступаю против дискриминации во всех формах и приношу извинения за то, что попал в эйфорию по случаю нашей победы в Кубке Америки. Это видео, этот момент, эти слова, не отражают моих убеждений или моего характера. Мне искренне жаль», — написал Энцо в социальной сети.

16 июля стало известно, что Федерация футбола Франции направит запрос в ФИФА в связи с инцидентом.