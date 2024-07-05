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Сегодня, 09:52

Бас покинул пост главного тренера сборной Эквадора после вылета из Кубка Америки

Руслан Минаев
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Главный тренер сборной Эквадора Феликс Санчес Бас покинул свой пост, сообщается на странице Эквадорской федерации футбола (FEF) в соцсети X.

«Мы благодарим Феликса и его тренерский штаб за работу и профессионализм, желаем ему успехов в дальнейших начинаниях», — говорится в заявлении FEF.

В ночь на 5 июля сборная Эквадора проиграл Аргентине (1:1, 2:4 по пенальти) в 1/4 финала Кубка Америки.

48-летний испанец возглавлял национальную команду с марта 2023 года. Специалист с 2017 по 2022 год тренировал сборную Катара.

Футбол
Сборная Эквадора по футболу
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