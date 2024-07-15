Финал Кубка Америки начался на 1 час 20 минут позже из-за давки у стадиона

Начало финала Кубка Америки Аргентина — Колумбия было отложено из-за давки у стадиона «Хард Рок» в Майами (США), на котором должна пройти игра.

Рядом с ареной собралось большое количество болельщиков, у которых не было билетов на игру. Фанаты попытались прорваться на трибуны без билетов, но полиция остановила нарушителей и перекрыла вход на стадион.

Из-за этого начало матча было отложено. Изначально игру, которая должна была начаться в 3.00 (мск) перенесли на полчаса, затем на час, а впоследствии — на 1 час и 20 минут. Финал турнира начался в 4.20 (мск).

Сборная Аргентины выигрывала Кубок Америки 15 раз в своей истории, Колумбия — лишь один раз.