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Кубок Америки

Сегодня, 04:19

Финал Кубка Америки начался на 1 час 20 минут позже из-за давки у стадиона

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Болельщики пытаются прорваться на стадион «Хард Рок».
Фото USA Today Sports
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Начало финала Кубка Америки Аргентина — Колумбия было отложено из-за давки у стадиона «Хард Рок» в Майами (США), на котором должна пройти игра.

Рядом с ареной собралось большое количество болельщиков, у которых не было билетов на игру. Фанаты попытались прорваться на трибуны без билетов, но полиция остановила нарушителей и перекрыла вход на стадион.

Из-за этого начало матча было отложено. Изначально игру, которая должна была начаться в 3.00 (мск) перенесли на полчаса, затем на час, а впоследствии — на 1 час и 20 минут. Финал турнира начался в 4.20 (мск).

Сборная Аргентины выигрывала Кубок Америки 15 раз в своей истории, Колумбия — лишь один раз.

Кубок Америки. Финал
15 июл, 03:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Аргентина
Колумбия

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Колумбии по футболу
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