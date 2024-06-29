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Сегодня, 07:13

Винисиус раскритиковал КОНМЕБОЛ: «Тяжело играть на Кубке Америки из-за качества полей и судей»

Руслан Минаев
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Форвард сборной Бразилии Винисиус Жуниор раскритиковал КОНМЕБОЛ (Южноамериканскую конфедерацию футбола) после матча с Парагваем (4:1) на Кубке Америки. Бразилец оформил дубль в матче.

«На этих стадионах тяжело играть из-за качества полей и настроенных против нас судей — они не фиксируют явные фолы. То, как к нам относится КОНМЕБОЛ, сложно [объяснить]», — цитирует Винисиуса Madrid Xtra.

Бразильцы набрали 4 очка и занимают 2-е место в группе D. Парагвайцы идут на последней строчке — 0 очков.

Винисиус Жуниор
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Парагвая по футболу
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