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7 июля, 23:45

Футболист ЦСКА Келлвен прокомментировал вылет сборной Бразилии с Кубка Америки-2024

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Защитник ЦСКА Келлвен прокомментировал вылет сборной Бразилии с Кубка Америки-2024.

В четвертьфинале турнира команда проиграла Уругваю в серии пенальти (0:0, пен. 2-4).

— Как отреагировали на вылет сборной Бразилии из Кубка Америки?

— Матчи очень поздно транслируются, и я не следил, но сегодня утром, когда я увидел результат, я, конечно, расстроился. Когда тебя выбивают с Кубка Америки, это, конечно, очень грустно. Я уверен, что главный тренер все-таки найдет решение и сборная выйдет на свой уровень.

— А ты бы усилил эту сборную Бразилия?

— Кто знает... Однажды, может быть, — сказал Келлвен после матча с «Партизаном» (3:0) в рамках Братского кубка.

В полуфинальных встречах Кубка Америки Уругвай сыграет с Колумбией, а Аргентина встретится с Канадой.

Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Келлвен
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