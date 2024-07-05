Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Главная
Футбол
Кубок Америки

Сегодня, 07:06

Скалони: «Пусть Месси и не забил пенальти, мы знали, что произойдет что-то хорошее»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.
Фото AFP
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Эквадором (1:1, пенальти — 4:2) в 1/4 финала Кубка Америки.

В серии 11-метровых нападающий и капитан аргентинцев Лионель Месси не реализовал свою попытку, но голкипер аргентинской команды Эмилиано Мартинес отбил два удара эквадорцев.

«Вся команда была уверена в себе и в нашем вратаре. Пусть Месси и не забил, мы знали, что произойдет что-то хорошее. Сама игра мне вообще не понравилась. Не знаю, как вам, а мне кажется, что такие победы не очень приятны. Да, мы рады выходу в полуфинал, но я недоволен. В этот раз не могу сказать, что хорошо провел время», — приводит TyC Sports слова Скалони.

В полуфинале Кубка Америки Аргентина сыграет с победителем матча Венесуэла — Канада.

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Эквадора по футболу
Лионель Скалони
1
0
Читайте также
Российский дзюдоист Махмадбеков отказался от участия в Олимпиаде-2024
Соболев опубликовал фото с видом на Санкт-Петербург
Невролог рассказала об опасных последствиях перегрева в жару
«Зенит» и «Спартак» забыли о вражде и готовят грандиозный обмен игроками? Что происходит с трансфером Соболева и кого Семак готов отдать за него
Директор службы безопасности и разведки Канады ушел в отставку
В Техасе четыре человека пострадали в результате нападения акулы
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Мартинес о победе Аргентины над Эквадором: «Перед серией пенальти сказал, что не готов ехать домой»