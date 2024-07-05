Скалони: «Пусть Месси и не забил пенальти, мы знали, что произойдет что-то хорошее»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Эквадором (1:1, пенальти — 4:2) в 1/4 финала Кубка Америки.

В серии 11-метровых нападающий и капитан аргентинцев Лионель Месси не реализовал свою попытку, но голкипер аргентинской команды Эмилиано Мартинес отбил два удара эквадорцев.

«Вся команда была уверена в себе и в нашем вратаре. Пусть Месси и не забил, мы знали, что произойдет что-то хорошее. Сама игра мне вообще не понравилась. Не знаю, как вам, а мне кажется, что такие победы не очень приятны. Да, мы рады выходу в полуфинал, но я недоволен. В этот раз не могу сказать, что хорошо провел время», — приводит TyC Sports слова Скалони.

В полуфинале Кубка Америки Аргентина сыграет с победителем матча Венесуэла — Канада.