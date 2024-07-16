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Сегодня, 11:30

Скалони — о полученной в Кубке Америки травме Месси: «Он еле ходил»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони рассказал, что полузащитник команды Лионель Месси получил тяжелое растяжение в финале Кубка Америки.

«Я ничего не говорил во время всех этих празднований. Я знаю, что Месси еле ходил. Вы сами видели фотографии. Растяжение было тяжелым», — цитирует Скалони TyC Sports.

Сборная Аргентины победила Колумбию в финальном матче Кубка Америки (1:0 доп. вр.) и выиграла турнир в 16-й раз в истории. В этой встрече Месси получил травму лодыжки и покинул поле на 66-й минуте. 37-летний футболист на скамейке запасных досматривал матч с пакетом со льдом, приложенным к травмированной правой ноге.

Для Месси это чемпионство в Кубке Америки стало вторым в карьере. Всего на его счету теперь 45 трофеев. Футболист выступает за сборную Аргентины с 2005 года.

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони
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