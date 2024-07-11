Главный тренер сборной США уволен со своего поста после невыхода из группы на Кубке Америки

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер уволен со своей должности, сообщает пресс-служба Федерации футбола США (USMNT).

Национальная команда заняла третье место в группе на домашнем Кубке Америки-2024 и не смогла выйти в плей-офф турнира.

«Я хочу поблагодарить Грегга за его упорный труд и преданность футболу и нашей мужской национальной сборной. Теперь мы сосредоточены на работе с нашим спортивным директором Мэттом Крокером, чтобы найти подходящего человека, который поведет USMNT в новую эру успеха на поле», — сказала президент федерации Синди Парлоу Коун.

Берхалтер работал со сборной США с 2018 по 2022 год. В августе 2023 года специалист был вновь назначен на должность главного тренера национальной команды.