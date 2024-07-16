Главу Федерации футбола Колумбии и его сына арестовали за драку после финала Кубка Америки

Президент Федерации футбола Колумбии Рамон Хесурун и его сын Рамон Хамиль были арестованы после финала Кубка Америки-2024, сообщает The Athletic.

15 июля сборная Колумбии уступила Аргентине (0:1) в финале турнира и завоевала серебряные медали Кубка Америки. Соревнования проходили США. Финальный матч состоялся на «Хард Рок Стэдиум» в Майами-Гарденс.

После завершения матча Хесурун с сыном пытались пройти в туннель на стадионе, где собрались представители СМИ. Там их остановил сотрудник службы безопасности. Конфликт завершился потасовкой. Сообщается, что сын главы Федерации схватил офицера за шею и повалил на землю, а затем нанес ему несколько ударов кулаком.

71-летнего Хесуруна и его 43-летнего сына арестовали и доставили в исправительный центр Тернер Гилфорд Найт.

Рамон Хесурун также является вице-президентом Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и членом совета ФИФА.