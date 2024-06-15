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Кубок Америки

Сегодня, 05:15

Аргентина обыграла Гватемалу. Месси оформил дубль и сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси с мячом в товарищеском матче против Гватемалы 15 июня.
Фото USA Today Sports
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Сборная Аргентины выиграла у Гватемалы в товарищеском матче — 4:1. Встреча прошла на стадионе «ФедЭкс Филд» в Лэндовере.

На 4-й минуте встречи гватемальцы вышли вперед благодаря голу Лисандро Мартинеса. Почти сразу аргентинцы отыгрались — забил Лионель Месси. Перед перерывом аргентинский форвард Леандро Мартинес реализовал пенальти.

Во второй половине Мартинес оформил дубль с передачи Месси. Сам Лео на 77-й минуте довел счет до крупного, забив с передачи Анхеля Ди Марии.

Сборная Аргентины готовится к Кубку Америки, который пройдет с 20 июня по 14 июля. Аргентинцы сыграют в группе А против Перу, Чили и Канады.

Лионель Месси. Кубок Америки 2024: дата и время начала матча открытия — кто и где играет
Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Гватемалы по футболу
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